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02.05.2019 15:32
Рубрика: Легковые авто

Россияне купили более 160 тысяч кроссоверов и внедорожников в 2019 году

Текст: Юрий Зубко

Россияне по-прежнему обожают кроссоверы и внедорожники. Доля этого сегмента составляет внушительные 43,6%.

В этом году жители нашей страны купили более 160 тысяч машин SUV. Как выяснили эксперты "Автостата", чаще всего в России приобретают кроссоверы и внедорожники Hyundai. С января по март нынешнего года было продано 24,4 тысячи авто этой корейской марки. 

На второе место по продажам SUV вырвался японский бренд Nissan (17,9 тысячи штук), сместив на третью позицию французский Renault (14,6 тысячи штук). Также аналитики отмечают Toyota, Kia и Mitsubishi, реализация кроссоверов и внедорожников у которых превысила 10 тысяч единиц.

Фото: www.team-bhp.com
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По итогам первых трех месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 16 770 реализованных машин (+6%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 8268 единиц (-19%) и Lada 4x4, продажи которой составили 7723 автомобиля (+9%).

В то же время отметим, что на рынке кроссоверов и внедорожников с пробегом лидером стала Lada. За три месяца нынешнего года россияне приобрели 21 тысячу автомобилей Lada 4x4 (плюс 3% к тому же периоду 2018 года). На втором месте Chevrolet Niva (17,5 тысячи перепроданных машин, плюс 10%), на третьем - Toyota RAV4 (9 тысяч, плюс 4%).

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#Hyundai #Renault #Nissan