Собянин поздравил дирижера Валерия Гергиева с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Валерия Гергиева. Дирижеру исполнилось 66 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Выдающийся дирижер, Вы вносите огромный вклад в развитие российского и мирового музыкального искусства. Под Вашим блистательным руководством Мариинский театр держит высочайшую художественную планку и радует миллионы зрителей новыми яркими постановками", - написал градоначальник.

Он также поблагодарил юбиляра за помощь в организации и проведении Московского пасхального фестиваля и городских масштабных культурных праздников.

"Обладая ярчайшим талантом, высочайшим профессионализмом и глубоким пониманием музыки, Вы по праву завоевали широкое признание в нашей стране и за рубежом, являетесь одним из самых востребованных дирижеров современности", - говорится в телеграмме.

Напомним, Валерий Гергиев с 1996 года занимает должность художественного руководителя-директора Мариинского театра. С 1988 по 1996 годы был худруком оперной труппы и главным дирижером театра. Он также является главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста России, а в 2013 году дали звание Героя Труда РФ, четырежды становился лауреатом Государственной премии России.