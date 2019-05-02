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02.05.2019 15:23
Рубрика: Культура

В жюри конкурса Чайковского работать будет легче

Текст: Светлана Николаева

На сайте Минкульта РФ появилась информация о том, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий работу жюри конкурса имени Чайковского.

Этот законопроект разработан Минкультуры России. В соответствии с документом члены жюри конкурса смогут осуществлять трудовую деятельность на территории России, связанную с проведением конкурса, без получения разрешения на работу или патента.

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Дирекции конкурса также не понадобится получать разрешение на привлечение иностранных граждан в качестве членов жюри. Аналогичные льготы уже действовали на XV Международном конкурсе имени П.И.Чайковского в 2015 году Федеральным законом № 132-ФЗ (от 23 мая 2015 года).

Новый законопроект будет распространяться на все конкурсы имени П.И.Чайковского, начиная с нынешнего, XVI, который пройдет с 17 по 29 июня 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге.

По действующему законодательству членам жюри конкурса Чайковского требуется получение разрешения на работу или патента. При этом они не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов региона России, на территории которого выдано разрешение на работу или патент. Между тем, в конкурсе задействовано два субъекта Российской Федерации - Москва и Санкт-Петербург.

Справка

Международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится с 1958 года. Учредители конкурса - Министерство культуры и Правительство Российской Федерации. Первый конкурс проходил по двум специальностям: "Фортепиано" и "Скрипка". В 1962 году введена специальность "Виолончель", в 1966 году - "Вокал", в 2019 году впервые будет проведен конкурс в номинациях “Деревянные духовые” и “Медные духовые”.

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Победителями конкурса Чайковского становились Ван Клиберн, Григорий Соколов, Михаил Плетнев, Владимир Крайнев, Денис Мацуев, Борис Березовский, Гидон Кремер, Виктория Муллова, Сергей Стадлер, Наталия Шаховская, Елена Образцова, Тамара Синявская, Хибла

Герзмава, Альбина Шагимуратова, Евгений Нестеренко, Паата Бурчуладзе, и другие музыканты.

Лауреатами конкурса в 2015 году стали музыканты из 14 стран - представители России, США, Франции, Германии, Испании, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Армении, Румынии, Монголии, Литвы и др.

На участие в XVI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского подано рекордное количество заявок - 954 заявки из 58 стран мира.

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