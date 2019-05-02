WikiLeaks осудила вынесенный Ассанжу приговор

Пресс-служба организации WikiLeaks назвала шокирующим, мстительным и карательным приговор Джулиану Ассанжу. В организации также выразили сомнение по поводу честности проведения слушаний об его экстрадиции.

Приговор возмутил пребывавших в зале заседаний и около здания суда сторонников Ассанжа. Они назвали решение судьи позором.

Напомним, британский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Это практически максимальное наказание за подобное правонарушение. Впрочем, Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение после того, как отбудет половину срока и за это время не совершит никаких правонарушений.