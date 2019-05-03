Безумный Китай: что нужно знать, чтобы выжить на дорогах

Если вы планируете посетить Китай и не хотите отказываться от перемещения на автомобиле, то приготовьтесь: на дорогах этой страны выживают сильнейшие и терпеливые. Возможно, что неплохие шансы есть у глухих.

Бип-бип!

Использование клаксона по любому случаю, даже если вам просто стало скучно, в Китае никто не осудит, потому что это как палочки для еды - ими пользуются все.

Если вам погудели, то это вовсе не означает, что человек таким образом проявил свою ярость и нетерпимость к вашему поведению на дороге. Очень часто китайские водители используют звуковой сигнал с целью вклиниться в нужный им ряд, предлагая вам что-нибудь придумать во избежание столкновения, потому что он останавливаться не собирается.

Скутеры

Дороги в Китае, в стране с самой высокой плотностью населения в мире, разумеется, перегружены. Поэтому популярным средством передвижения являются электрические скутеры.

Для этого вида транспорта предусмотрены отдельные полосы движения, но не удивляйтесь, если ваше зеркало едва не снесёт какой-нибудь всадник на мопеде. Ездить по дорогам для автомобилей - правонарушение, но это никого не смущает. Ровно как и то, что нужно ездить в шлеме и с допустимым количеством пассажиров на борту…

Вот - левый поворот

В Китае преимущественно правостороннее движение. В России, чтобы совершить разворот, необходимо держаться крайнего левого ряда.

В КНР же для совершения аналогичного манёвра нужно встать в крайний правый, дождаться разрешающего сигнала светофора и, избегая столкновения со скутерами и беспечными пешеходами, и выполнить разворот.

Позвони мне, позвони

В большинстве западных стран использование смартфона за рулём считается правонарушением, которое карается штрафом.

В Китае тоже действуют ограничения на общение с подобными девайсами во время управления транспортным средством. Думаете, это кого-то останавливает? Это как клаксон и китайские палочки! Китайцы буквально живут в гаджетах и не собираются отказываться от них даже за рулём.

Ах, почему был светофор зелёный?

Загорелся зелёный - вы можете начинать движение, потому что светофор разрешил. Но только не в Китае. Прежде чем вы тронетесь, посмотрите на светофор для пешеходов - там тоже может гореть зелёный. Да, вот такая вот оригинальная программа работы столбовых регулировщиков.

Разметка не для них

На китайских дорогах по большей части прекрасная разметка, но только для чего или для кого она сделана?! Водители её попросту игнорируют, подрезают, перестраиваются без поворотников…

Что самое удивительное - никто не проявляет агрессии в связи с этим. Хотя, как знать, ведь сигналят тут без умолку и непонятно по какой причине.

Тряпочка по фэншую

В плотном потоке вы обязательно обратите внимание на такую особенность: на наружных зеркалах заднего вида у большинства автомобилистов повязана красная тряпочка - своеобразный талисман удачи. Китайцы верят, что она приносит удачу и оберегает от аварии.

Будьте аккуратны на дорогах! Внимательность и соблюдение скоростного режима - ваши лучшие обереги. И не только в Китае.