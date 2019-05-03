Болельщики "Ливерпуля" требуют дисквалификации Месси

Болельщики английского "Ливерпуля" считают, что лидер "Барселоны" Лионель Месси должен пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

По их мнению, перед тем, как забить третий мяч в ворота англичан со штрафного, Месси нарушил правила на Фабиньо. Однако судьи оставили этот эпизод без внимания. Напомним, встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась сухой победой гостей - 3:0. А Месси отметился дублем.

Фанаты создали соответствующую петицию на Change.org, которая уже набрала более 2000 голосов. Но УЕФА, похоже, реагировать на эту активность не собирается. По крайней мере, о каких-либо дисциплинарных расследованиях речи пока не идет.