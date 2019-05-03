Главной темой встречи Лаврова и Помпео в Финляндии будет Венесуэла

Развитие ситуации в Венесуэле станет главным вопросом, который министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит со своим американским коллегой Майком Помпео 6 мая в Финляндии. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Встреча Лаврова и Помпео в Рованиеми состоится. Понятно, что Венесуэла будет главной темой на переговорах", - приводит слова Рябкова РИА Новости.

При этом замминистра не исключил, что в беседе главы дипломатий двух стран могут затронуть и вопросы вокруг Украины. "Если останется время, министры могут коснуться двусторонней тематики", - добавил Рябков.