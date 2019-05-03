На дне Мексиканского залива нашли "якорь Кортеса"

В Мексике археологи объявили о том, что на морском дне им удалось обнаружить якорь корабля, предположительно, входившего в состав эскадры знаменитого конкистадора Эрнана Кортеса.

Об открытии рассказывает Archaeology News Network. На то, что якорь мог принадлежать одному из кораблей Кортеса, указывает его возраст. Находка датируется периодом начала испанского завоевания. Впрочем, других доказательств у мексиканских археологов пока нет.

Якорь был найден на дне моря к северу от города Веракрус. Его обнаружили специалисты из исследовательского проекта INAH. Известно, что недалеко от современного города Веракрус в 1519 году Эрнан Кортес намеренно потопил 10 своих кораблей, чтобы предотвратить дезертирство солдат.

Кортес высадился в Веракрусе в апреле 1519 года. К августу 1521 года он победил империю ацтеков. Национальный институт антропологии и истории Мексики уже заявил, что поиск доказательств принадлежности якоря еще продолжается.

Дело в том, что у гипотезы тут же появились противники. Сразу после Кортеса в этот же район прибыла еще одна испанская экспедиция. Не исключено, что якорь мог быть с одного из этих кораблей.

К слову, точно датировать находку помогла деревянная крестовина. Она оказалась не повреждена. Анализ показал, что крестовина была изготовлена из дуба, росшего на севере Испании и срубленного между 1450 и 1530 годами.