Месси признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

Напомним, "Барса" на своем поле разгромила "Ливерпуль" - 3:0. Месси в этой игре отметился дублем. В голосовании на официальном сайте УЕФА аргентинец обошел партнера по команде Луиса Суареса, у которого один забитый мяч, а также двух представителей "Аякса" Фрэнки де Йонга и Дони ван де Бека. Последний забил победный мяч в гостевом матче амстердамцев против "Тоттенхэма".

Добавим, что ответный матч в противостоянии "Ливерпуля" и "Барсы" состоится 7 мая, а "Аякс" и "Тоттенхэм" сыграют на следующий день.