"Нафтогаз" рассказал о переговорах с США по закупкам газа

Украина может начать закупать газа у США. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, который 1 мая прибыл в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой США в вопросах газовых переговоров с Россией и проекта газопровода "Северный поток-2", пишет издание.

Перед правительством Украины и "Нафтогазом" стоит задача закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) на территории страны в преддверии отопительного сезона 2019/20 годов 20 миллиардов кубометров топлива, рассказал Коболев, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году. Необходимость в создании резервов Коболев объяснил угрозой прерывания транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года, когда истечет срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

На вопрос о том, ведутся ли переговоры с США о поставках газа, Коболев ответил утвердительно. "Мы ведем переговоры по этому поводу, и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - сказал глава "Нафтогаза" изданию.

"Нафтогаз" не закупает газ у "Газпрома" с осени 2015 года. Летом прошлого года возобновились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией на уровне компаний и чиновников о будущем контрактов на поставку и транзит газа через Украину. Следующий раунд запланирован на вторую половину мая. Пока переговоры не привели к конкретным результатам, однако стороны обменялись своим видением решения проблемы.