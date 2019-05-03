Посольство РФ направило США ноту протеста из-за решения суда по Бутиной

Посольство России в Вашингтоне направило в государственный департамент США ноту протеста в связи с неправомерным решением суда города Вашингтон в отношении Марии Бутиной.

"В связи с неправомерным решением суда в госдепартамент направлена нота протеста. Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека", - говорится в сообщении, размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook.

В сообщении также отмечается, что российские дипломаты накануне посетили Бутину в тюрьме. По их словам, Мария стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения, несмотря на всю несправедливость и суровость приговора.

26 апреля суд Вашингтона приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, 9 из которых она уже провела за решеткой. Бутина была вынуждена признать себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти, в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.