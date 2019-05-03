Путин и Трамп обсудили Украину, КНДР и Венесуэлу

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей и подтвердили настрой на активизацию диалога в различных сферах, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Путин рассказал Трампу об основных итогах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления. Оба лидера отметили важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове.

"Затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов", - сообщили в Кремле. Путин подчеркнул, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей.

Главы государств также обменялись мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы, и российский президент сказал, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны, а вмешательство извне, попытки силовой смены власти подрывают перспективы политического урегулирования.

Собеседники проговорили о продолжении контактов на различных уровнях.

Путин и Трамп остались удовлетворены разговором. Беседа носила деловой и конструктивный характер, уточнили в Кремле.