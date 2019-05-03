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03.05.2019 09:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Две станции московского метро закрыли для пассажиров

Текст: Ангелина Зеленькова

Две станции Сокольнической линии метро - "Румянцево" и "Саларьево" 3 мая закрыли на сутки для проведения работ по подключению новых станций в ТиНАО. Поезда едут между станциями метро "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево". Движение на закрытом участке возобновится 4 мая в 05:30.

В районе закрытых станций москвичи могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые курсируют по выделенным полосам на участке проспекта Вернадского от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта и на Киевском шоссе от улицы Адмирала Корнилова до Родниковой улицы. Причем автобусы будут развозить пассажиров и 4 мая. Чтобы не мешать их работе Центр организации дорожного движения просит водителей не выезжать на выделенки в эти дни.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В сторону центра автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от станции метро "Румянцево" на остановке "Дудкино". Горожане смогут добраться до бизнес-центра "Румянцево", доехав на автобусе до "Тропарева" и сделав пересадку в направлении области. В аэропорт Внуково можно попасть, на автобусах № 32 (от станции метро "Рассказовка") и № 611 (от станций метро "Юго-Западная" и "Тропарево").

На сайте московской подземки уточняется, что 3 мая у "Тропарева" будут раздавать горячий чай, а инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут построить маршрут и найти остановки бесплатных автобусов. Сориентироваться можно будет и с помощью информационных плакатов. На эскалаторах и в поездах будут звучать объявления. За порядком будут следить сотрудники УВД на Московском метрополитене и инспекторы службы безопасности.

Закрытие двух станций необходимо для продления Сокольнической линии метро в ТиНАО. На "красной" ветке появятся новые станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Общая протяженность участка составит 12 км. Благодаря новым станциям жители округа смогут экономить на поездках в метро до часа в день. Приблизительно на 14 процентов снизится нагрузка на станцию "Саларьево", на 22 процента - на "Теплый Стан" и "Рассказовку", на 15 процентов - на "Бунинскую аллею".

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