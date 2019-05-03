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03.05.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальнику брянской полиции предъявили обвинение в коррупции

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Начальнику УМВД по городу Брянску и бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Брянской области предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

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- По версии следствия, осенью 2018 года эти должностные лица без законных оснований приняли решение о возврате партии сигарет стоимостью не менее 4,5 миллиона рублей, ранее изъятой в рамках уголовного дела в связи с неправомерным ввозом на территорию страны, - рассказал представитель регионального управления СКР Сергей Цыганок.

Статья 286 УК РФ относится к коррупционным преступлениям, за нее предусмотрены до четырех лет лишения свободы, принудительные работы на тот же срок, пятилетний запрет занимать определенные должности или штраф до 80 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей
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