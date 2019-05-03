Начальнику брянской полиции предъявили обвинение в коррупции

Начальнику УМВД по городу Брянску и бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Брянской области предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

- По версии следствия, осенью 2018 года эти должностные лица без законных оснований приняли решение о возврате партии сигарет стоимостью не менее 4,5 миллиона рублей, ранее изъятой в рамках уголовного дела в связи с неправомерным ввозом на территорию страны, - рассказал представитель регионального управления СКР Сергей Цыганок.

Статья 286 УК РФ относится к коррупционным преступлениям, за нее предусмотрены до четырех лет лишения свободы, принудительные работы на тот же срок, пятилетний запрет занимать определенные должности или штраф до 80 тысяч рублей.