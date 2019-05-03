В аварии под Калугой погиб ребенок, шесть человек пострадали

Калужские следователи обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче им уголовного дела о массовом ДТП, в котором погиб ребенок.

Авария с участием четырех автомобилей произошла 2 мая в 12.20 на 94 километре федеральной трассы М-3 "Украина". По предварительным данным, ехавший в сторону Калуги Toyota Land Cruiser врезался в шедшие впереди Daewoo и Chevrolet. От удара Chevrolet выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Corolla.

- В Toyota ехали шесть человек: две женщины и четверо детей от года до 12 лет. Все они и водитель Chevrolet получили травмы и госпитализированы, - рассказала представитель управления СКР по Калужской области Лилия Мошкова. Пятилетний мальчик умер в больнице, одна из пострадавших девочек находится в реанимации.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с тяжелыми последствиями (часть 3 статьи 264 УК РФ).