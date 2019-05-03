В московском метро забыли надувной матрас и пароварку

Пароварку, электрический обогреватель, лыжи, металлоискатель и надувной матрас-кровать нашли сотрудники московского метро. Эти и другие находки - всего более 770 различных предметов, забытых с начала апреля, были отправлены на склад на станции "Котельники".

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в прошлом месяце пассажиры забывали в метро дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы с вещами. Кроме того, теряли спортивный инвентарь - самокаты, скейтборд, велосипеды, а также детские игрушки, видеомагнитофон, штативы для фото- и видеотехники, сережки, кольца и цепочки. Четверть находок уже возвращена владельцам.

Всего с начала года на склад перенаправили более 3,3 тысяч забытых вещей. При этом более 850 предметов уже возвращены владельцам.

Напомним, что о забытых в метро вещах можно узнать по телефону 8 (495) 694-86-20. Там все, найденные в вестибюлях, вагонах и на станциях метро предметы, хранятся полгода с момента регистрации заявления о находке. На склад ежедневно поступает от 20 до 40 предметов.