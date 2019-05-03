Новости

В Челябинской области мать и дочка погибли при пожаре 21:01
На Кубани пять человек погибли в лобовом столкновении иномарок 20:09
Польша отпраздновала годовщину вступления в НАТО военным парадом 19:56
В московском метро забыли надувной матрас и пароварку 19:46
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО про "агрессивную" Россию 19:32
В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме 19:02
Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57 19:02
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе 18:57
В Арктике начнутся поиски шхуны первооткрывателей острова Грем-Белл 18:55
Москалькова назвала ситуацию с Вышинским беспрецедентной 18:53
В Краснодаре в районе парка вспыхнул пожар на площади в 1 гектар 18:49
Захарова предложила Климкину провести акцию с портретами жертв Бандеры 18:16
В Башкирии основатель LinguaLeo сознался в убийстве родной сестры 18:09
Анна Кузнецова разбирается в истории с петербургскими детьми-маугли 17:58
В Перу раскопали 1200-летнюю могилу загадочного металлурга 17:51
На дне Мексиканского залива нашли "якорь Кортеса" 17:50
Американский военный выжил после падения в кратер вулкана на Гавайях 17:45
В Вологодской области сгорела половина заброшенной деревни 17:38
В Курганской области три дома загорелись после взрыва газа 17:30
Главной темой встречи Лаврова и Помпео в Финляндии будет Венесуэла 17:14
Останки 60 защитников Сталинграда перезахоронили под Волгоградом 17:07
Безумный Китай: что нужно знать, чтобы выжить на дорогах 17:07
На Ставрополье отец убил малолетнюю дочь после конфликта с женой 16:56
Глушаков запретил детям покидать пределы России 16:52
Инаугурация Зеленского может пройти 19 мая 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
03.05.2019 19:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московском метро забыли надувной матрас и пароварку

Текст: Ангелина Зеленькова

Пароварку, электрический обогреватель, лыжи, металлоискатель и надувной матрас-кровать нашли сотрудники московского метро. Эти и другие находки - всего более 770 различных предметов, забытых с начала апреля, были отправлены на склад на станции "Котельники".

Собянин рассказал о популярности "Савеловской" Большой кольцевой линии метро

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в прошлом месяце пассажиры забывали в метро дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы с вещами. Кроме того, теряли спортивный инвентарь - самокаты, скейтборд, велосипеды, а также детские игрушки, видеомагнитофон, штативы для фото- и видеотехники, сережки, кольца и цепочки. Четверть находок уже возвращена владельцам.

Всего с начала года на склад перенаправили более 3,3 тысяч забытых вещей. При этом более 850 предметов уже возвращены владельцам.

Напомним, что о забытых в метро вещах можно узнать по телефону 8 (495) 694-86-20. Там все, найденные в вестибюлях, вагонах и на станциях метро предметы, хранятся полгода с момента регистрации заявления о находке. На склад ежедневно поступает от 20 до 40 предметов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
В Крыму объяснили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину
Литва закрыла Лепсу въезд в страну
Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота
Инаугурация Зеленского может пройти 19 мая