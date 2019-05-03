Казанский "Зенит" вновь проиграл в финале волейбольной Суперлиги

Казанский "Зенит" продолжает шокировать своих болельщиков. В финале волейбольной Суперлиги подопечные Владимира Алекно потерпели второе поражение на своей площадке от кемеровского "Кузбасса". На этот раз со счетом 1:3 (25:23, 19:25, 25:23, 25:22). Накануне кемеровчане справились с соперником в трех партиях.

"Зенит" не расстается с российской волейбольной короной вот уже пять лет. И в нынешнем сезоне шел к очередному "золоту" довольно уверенно, проиграв в регулярном чемпионате лишь однажды. С тем же "Кузбассом" казанцы разобрались в гладкой части сезона дважды в двух встречах. И в финале считались абсолютными фаворитами. Однако кемеровская команда похоже твердо намерена сотворить сенсацию с приставкой мега. Для этого "Кузбассу" требуется еще одна победа.

"После первого матча не особо что-то изменилось. "Кузбасс" нас пока переигрывает. У них все получается. У них свобода действий, а у нас права на ошибку нет, и это мешает. Думаю, это основная причина такого количества ошибок. Но мы знаем, как побеждать, попав в тяжелые ситуации. Шанс все еще остается", - прокомментировал ход серии Алекно в разговоре с журналистами.

Следующий матч, уже в Кемерово, состоится 7 мая. Четвертая игра, если таковая вообще понадобится, пройдет 8 числа.