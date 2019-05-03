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02.05.2019 20:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ

Текст: Екатерина Дементьева

ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории пришли к выводу, что возгорание одного из крупнейших ТРЦ Иркутска началось на кровле снаружи здания, причем источник огня был кем-то на крышу занесен.

Фото: Сергей Сошенко/ТАСС
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"Точно установлено, что в месте, где начался пожар, отсутствуют электросети, нагревательные и другие электроприборы. Из очага пожара экспертами был изъят горевший утеплитель со следами нефтепродуктов. Специальная экспертиза позволит определить горючее вещество", - отметил главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

Следственными органами проводится проверка.

Напомним, что сегодня в районе полудня загорелся один из ТРЦ Иркутска. Спасатели эвакуировали около двух тысяч посетителей. Пожар потушили за полчаса. Огонь повредил 20 квадратных метров крыши.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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