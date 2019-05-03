Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ

ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории пришли к выводу, что возгорание одного из крупнейших ТРЦ Иркутска началось на кровле снаружи здания, причем источник огня был кем-то на крышу занесен.

"Точно установлено, что в месте, где начался пожар, отсутствуют электросети, нагревательные и другие электроприборы. Из очага пожара экспертами был изъят горевший утеплитель со следами нефтепродуктов. Специальная экспертиза позволит определить горючее вещество", - отметил главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

Следственными органами проводится проверка.

Напомним, что сегодня в районе полудня загорелся один из ТРЦ Иркутска. Спасатели эвакуировали около двух тысяч посетителей. Пожар потушили за полчаса. Огонь повредил 20 квадратных метров крыши.