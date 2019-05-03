Валерий Гергиев выступил с Мариинским оркестром в Новосибирске

Поезд Московского Пасхального фестиваля прибыл сегодня в Новосибирск, где днем на большой сцене ГКЗ имени А.М. Каца выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе прозвучали три симфонии: Первая ("Классическая") Сергея Прокофьева, Четвертая ("Итальянская") Феликса Мендельсона и Пятая Петра Чайковского. Зал аплодировал музыкантам стоя.

По словам музыковедов, присутствовавших в зале, выступление оркестра напоминало идеально выверенную работу единого механизма, тонкого и при этом невероятно мощного. Тем удивительнее было слышать признание Валерия Гергиева после концерта: музыканты спали от силы два-три часа. Накануне они отыграли большую программу в Кемерово, а вечером того же дня выступали в Томске.

Чтобы соблюсти насыщенный фестивальный график, оркестр вынужден был уже в четыре утра выехать в Новосибирск и дать дневной концерт, а через несколько часов отправиться дальше, в Сургут. Столь плотное расписание объясняется поздней Пасхой в этом году: фестиваль приурочен к этому празднику, но 9 мая оркестр под управлением Валерия Гергиева по традиции должен выступить в столице на Поклонной горе, поэтому график пасхальных гастролей очень напряженный.

При этом концертная программа почти в каждом городе отличается. И если "Итальянскую" симфонию № 4 Мендельсона в исполнении музыкантов Мариинки слушали не только новосибирцы, но и кемеровчане, а до этого жители Перми, то Пятая симфония Чайковского стала своего рода подарком сибирской столице. Впрочем, как рассказал "РГ" сам маэстро, широта репертуара в арсенале оркестра могла бы наполнить не один десяток концертов и решение о том, что музыканты будут играть в том, или ином городе, зачастую принимается уже на месте.

- Сибирь огромна, но и наш репертуар очень обширен, мы можем играть десятки симфоний и, конечно, не должны повторяться, - отметил Валерий Гергиев. - Нас активно приглашают на самые различные площадки, и традиционно мы не упускаем возможности выступить в самых крупных городах. Новосибирск, безусловно включаем в программу, но в этом году из-за позднего празднования Пасхи, к сожалению, приходится сокращать маршрут фестиваля. Мы утверждали его в течение нескольких месяцев, это было сопряжено с риском попросту не успеть к Дню Победы.

При этом дирижер подчеркнул, что музыканты в ходе своего турне через всю Россию традиционно стараются охватить и небольшие города, ведь фестиваль задумывался, в первую очередь, как просветительский проект. И в этом смысле Новосибирск с его высокими культурными традициями и собственным симфоническим оркестром, вероятно, в меньшей степени нуждается в выступлении оркестра Мариинского театра. Впрочем, то, что в зале почти не было пустых мест, говорит об обратном.

- Запрос на выступление музыкантов такого уровня в Новосибирске чрезвычайно высок, может, как раз потому, что город является признанным культурным центром Сибири, - отмечает министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. - Помимо прочего, в зале много наших профессиональных музыкантов, для которых подобный концерт носит и образовательный характер, своего рода мастер-класс. Ну, а для ценителей симфонической музыки это всегда настоящий праздник.

Кстати, появление в Новосибирске большого концертного зала не обошлось без содействия Валерия Гергиева. По его словам, он был поражен тем, что очень сильный симфонический оркестр Новосибирска играет в помещении, не приспособленном для исполнения музыки музыкантами такого уровня. И он обратился к федеральным властям с предложением помочь городу обрести новый зал, который был открыт шесть лет назад.

На этой сцене художественный руководитель Московского Пасхального фестиваля дает не первый концерт, но признается, что в зале публика сидит намного ниже уровня сцены, и это требует каждый раз искать новое решение для наилучшего звучания. Впрочем, зал позволяет экспериментировать, вот и сегодня рассадка музыкантов отличалась от прошлого выступления Мариинского оркестра в Новосибирске.

Словом, даже искушенную публику оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева способен удивить, и не только невероятным уровнем и содержанием исполнения. Лишь восхищение слушателей остается неизменным.