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03.05.2019 17:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Анна Кузнецова разбирается в истории с петербургскими детьми-маугли

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова разбирается в ситуации с маленькими детьми, которые были найдены в захламленной квартире в Московском районе Санкт-Петербурга.

Все тот же самый феномен "детей-маугли" - на этот раз трое маленьких детей, обнаруженные в квартире на пятом Предпортовом спали на голых матрацах на полу, а квартира была грязна, захламлена и полна клопов и тараканов. В школу дети не ходили. То есть практически были лишены того необходимого уровня социального комфорта и развития, который дает ребенку современный мир. Причиной этого пока считают пьянство матери.

Являются ли "дети-маугли" новой болезнью общества

Анна Кузнецова называла в интервью "РГ" таких малышей "детьми-невидимками": их ужасная жизнь выпадает из поля зрения органов опеки, которые строги, когда не надо, и удивительно незрячи в ситуациях, в которые давно надо вмешаться.

"Уполномоченный при президенте РФ знает об этой ситуации, сейчас разбираемся, следственными органами проводится проверка, подключились уполномоченные ведомства. Обстоятельства случившегося выясняются", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.

Дети изъяты из захламленной квартиры и доставлены в медучреждение.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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