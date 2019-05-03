Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.

Напомним, несчастный случай произошел на Стрелке Васильевского острова. Группа туристов из Китая фотографировалась на фоне Невы, вдруг одна из женщин поскользнулась и упала в воду.

На помощь туристке бросился ее соотечественник, но ничего не смог сделать. Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось спасать уже его. Сейчас мужчина доставлен в больницу.

Поиски женщины начались незамедлительно. Но надежды найти туристку живой почти не было, к операции сразу же подключились водолазы. Они и нашли тело женщины спустя четыре с половиной часа.

О случившемся спасатели известили консульство Китая в Петербурге. Тело погибшей передано полиции.