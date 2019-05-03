Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря. Об этом сообщили Вести, опубликовавшие видео с места происшествия.

- Загремело что-то, я подумал, машина проехала мимо, - рассказал владелец двора, на котором закончилось путешествие на воздушном шаре. - Никогда не летал (на шаре. - Ред.). Как раз вчера говорили с женой, хотели полетать.

- Слышала, как он упал, - рассказала свидетельница. - Он еще сдуться не успел, даже сфотографировала его.

Напомним, утром в Феодосии упал воздушный шар. По неустановленным причинам трое взрослых при посадке оказались за пределами корзины, а 12-летняя девочка не смогла из нее выбраться. Шар несло в сторону моря, в воздух поднялись спасатели. Однако летательное средство самостоятельно приземлилось во дворе частного дома в Феодосии, когда в баллонах закончился газ. Как уточняет ТАСС, от места посадки, где перевернулась корзина, ребенок пролетел еще около одного километра.

Судя по кадрам, снятым с дороги, воздушный шар совершал неконтролируемое падение в жилом массиве Феодосии. На записи видно, что шар опускается плавно, но достаточно быстро. При этом купол периодически "мотает" из стороны в сторону из-за ветра. На фотографиях, опубликованных спасателями с места приземления видно, что пострадала крыша одной из построек частного дома, купол повис на деревьях, а корзина приземлилась во двор.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Будет дана правовая оценка организации безопасности при проведении полета.