Древняя стела подтвердила существование библейского царя

Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.

Как сообщает Phys.org, речь идет о так называемом Моавитском камне - базальтовом артефакте с текстом середины IX века до н.э., написанном от имени моавского царя Меша.

Два профессора заново расшифровали надпись. Так, они по-новому перевели 31 строку. До сих пор считалось, что она означает "Дом Давида". Однако исследователи считают, что на самом деле надпись означает "Балак".

Это делает ее кандидатом на первое упоминание имени царя Балака вне Библии. Этот монарх упоминается в Библии четыре раза, в частности в Книге чисел. Там рассказывается, что Балак стремился навлечь божественное проклятие на народ Израиля.

Свидетельств того, что такой персонаж мог быть реальной исторической личностью, не было. Если новый перевод текста Стелы Меша окажется верным, то он станет доказательством существования царя Балака.

Стела царя Меша была найдена в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве (современная Иордания). Она хранится в Лувре. Текст на камне рассказывает историю расширения владений царя Меша (Меса), который упоминается в Библии.