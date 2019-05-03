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03.05.2019 19:32
Рубрика: Власть

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО про "агрессивную" Россию

Текст: Иван Карташов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на церемонии вступления в должность нового главнокомандующего объединенными вооруженными силами североатлантического альянса, рассказал об "агрессивных действиях" России и постоянно меняющейся ситуации в сфере безопасности.

Фото: Łukasz Golowanow/ Wikimedia.org
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"Это одна из самых важных военных должностей в мире. Те, кто занимал этот пост, командовали альянсом во время "холодной войны", сдерживая СССР. Они остановили жестокие войны на Балканах, помогали победить "Аль-Каиду" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. "РГ") в Афганистане и распространять свободу и демократию среди стран Европы", - заявил Столтенберг, выступая в штаб-квартире верховного главкома ОВС НАТО в бельгийском Монсе. Слова генсека на церемонии передачи полномочий главнокомандующего генералу ВВС США Тоду Уолтерсу приводит РИА Новости.

Столтенберг отметил, что период, когда объединенные силы альянса возглавлял генерал армии США Кертис Скапарротти, характеризовался "все более агрессивными действиями" России в мире, нестабильностью в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также продолжающимися угрозами со стороны террористов.

Фото: AP Photo/Boris Grdanoski
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Обращаясь к Скапарротти, генсек НАТО отметил, что за время его командования альянс реализовал крупнейшее усиление коллективной обороны за последние десятилетия. Эти изменения должны будут обеспечить эффективное взаимодействие членов блока в сложной и быстро меняющейся обстановке в сфере безопасности, а их результаты будут напоминать о себе еще ближайшие несколько лет.

В Москве неоднократно на самом высоком уровне подчеркивали, что в последнее время НАТО пытается представить Россию в качестве основной угрозы западному миру. На этом фоне практические действия альянса по усилению военной инфраструктуры на восточных окраинах блока провоцируют напряженность в отношениях с Россией и требуют адекватных ответных мер.

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