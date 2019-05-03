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03.05.2019 05:24
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, почему людям нравится горький вкус кофе и пива

Текст: Алексей Иванов

Ученые из Северо-Западного университета США (штат Иллинойс) задались вопросом: почему одним людям нравится горький вкус кофе или пива, а другие предпочитают сладкие напитки? Ответ они искали в генах, отвечающих за вкусовое восприятие, однако оказалось, что это тут совсем не причем, сообщается на сайте вуза.

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Задачей исследования было объяснить, почему людям нравятся те или иные напитки, чтобы в будущем, возможно, найти способы корректировать эти предпочтения и сделать рацион более здоровым. Широко известно, что чрезмерное потребление сладкого вызывает массу проблем со здоровьем, не говоря уже об алкоголе (который, как правило, горький) - с ним связывают более 200 заболеваний, спиртное является непосредственной причиной шести процентов смертей во всем мире.

Биологи условно разделили наиболее популярные напитки на горькие и сладкие. В первую вошли кофе, чай, грейпфрутовый сок, пиво, красное вино и ликер, во вторую - остальные соки, газировка, подслащенные напитки. Затем они изучили данные британского биобанка, где содержалась информация о 336 тысячах жителей и их анкеты, где люди отвечали на вопросы о своем рационе. После эти данные были сопоставлены с генетическим исследованием.

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В результате выяснилось, что предпочтения людей основаны не на различиях в генах вкуса, а зависят от генов, связанных с психоактивными свойствами этих напитков, отвечающих за реакцию организма на эти вещества.

- Людям нравится то, как кофе или алкоголь заставляют их себя чувствовать. Вот почему они пьют это, дело не во вкусе, - пояснила руководитель исследования Мэрилин Корнелис.

Полностью результаты исследования опубликованы в статье в журнале Human Molecular Genetics.

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