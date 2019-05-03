В Анталии пройдет Первый Турецко-российский фестиваль классической музыки

Новый музыкальный проект в курортной столице Турции появился по случаю объявленного в этом году перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. Фестиваль будет пройдет в древнеримском амфитеатре Сиде, построенном во II веке до н.э. В серии концертов под открытым небом примут участие крупнейшие российские и турецкие музыканты.

Теперь у отдыхающих в майские праздники на побережье Анталии будет возможность не только наслаждаться солнцем и морем, но и приобщиться к высокому искусству - концертам классической музыки. И даже, возможно, почувствовать себя в другом измерении - в мире Древней Греции или Рима. Дело в том, что место, выбранное для проведения фестиваля, - это древний античный амфитеатр в Сиде, который называют "братом" Колизея. Когда-то он вмещал в себя 16000 зрителей, собиравшихся на театральные представления и гладиаторские бои. И хотя сегодняшнее состояние архитектурного шедевра не позволяет использовать его в полном объеме, восстановление амфитеатра ведется уже многие годы, причем, по древним описаниям. С верхних рядов амфитеатра открывается изумительный вид на Сиде, каменные ряды для зрителей хранят в себе память сотен поколений, а акустика здесь оставалась всегда идеальной. К слову, превращение амфитеатра Сиде в одну из самых атмосферных и впечатляющих концертных площадок в мире происходит при поддержке знаменитой семьи Барут, основавшей в этом городе античных руин фешенебельный курорт, а теперь еще и патронирующей в стране культурные проекты, спорт, мероприятия, связанные с защитой окружающей среды.

В Первом Турецко-российском фестивале классической музыки, который состоится с 7 по 11 мая в амфитеатре Сиде, примут участие Владимир Спиваков и "Виртуозы Москвы", солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано), выдающийся турецкий пианист и композитор Фазыл Сай, российские исполнители Сергей Журавель (флейта), Никита Власов (аккордеон) и другие.

Серия концертов включает в себя три программы, где прозвучат сочинения Вивальди, Моцарта, Боккерини, Чайковского, Шостаковича, Пьяццоллы, Кодаллы.

Откроется фестиваль 7 мая выступлением Владимира Спивакова и камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Будут исполнены сюита "Telli Turna" турецкого композитора Невита Кодаллы и "Прелюдия и скерцо" Дмитрия Шостаковича. В концерте выступит сопрано Анна Аглатова и турецкий пианист Фазыл Сай.

9 мая Владимир Спиваков выйдет на сцену амфитеатра Сиде в качестве дирижера и солиста в Концерте для скрипки Антонио Вивальди. В программе прозвучит также Концерт для флейты Вивальди (солист - Сергей Журавель). "Виртуозы Москвы" исполнят сочинения Боккерини и Чайковского.

Заключительный концерт фестиваля 11 мая получил название "Пьяццолла-гала": в этой романтической программе будут участвовать аккордеонист Никита Власов и "Виртуозы Москвы" с Владимиром Спиваковым.

Новый фестиваль в Анталии сможет принять более 6000 зрителей.

Между тем

Перекрестный Год культуры и туризма стартовал 8 апреля 2019 года в Москве в Большом театре показом эпической оперы "Троя" турецкого композитора и дирижера Бужора Хойника в постановке Государственного театра оперы и балета Турции. В церемонии открытия участвовали министр культуры РФ Владимир Мединский и министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Год Турции и России продлится до декабря и будет включать фестивали, концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления. Завершится Год выставкой русской живописи XIX-XX веков из собрания Третьяковской галереи, которую привезут в стамбульский музей Пера.

А официальным открытием в Турции перекрестного года с Россией станет Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки в амфитеатре Сиде, организатором которого выступила группа отелей семьи Барут.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на сайте Biletix.