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03.05.2019 15:49
Рубрика: Общество

Астрономы объяснили, как на Землю попали золото, платина и уран

Текст: Денис Передельский

Исследователи из Колумбийского университета и Университета Флориды (США) обнаружили следы столкновения двух нейтронных звезд, которое произошло в непосредственной близости от Солнечной системы около 4,3 миллиарда лет назад. Вероятно, оно стало источником появления в Солнечной системе многих химических элементов.

Об открытии сообщает EurekAlert, а полную версию исследования можно прочитать в журнале Nature. Сообщается, что астрономы обнаружили признаки мощного космического события, которое способствовало формированию химического состава Солнечной системы.

Фото: J. M. Madiedo / MIDAS
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По подсчетам ученых, это космическое событие могло породить до 0,3 процента самых тяжелых элементов Земли, включая золото, платину и уран.

"Это означает, что в каждом из нас имеется частичка того, что было сформировано в результате взрыва, например, йод, который необходим для жизни, - говорит соавтор работы Имре Бартос. - Обручальное кольцо, которое символизирует человеческую привязанность, тоже связывает нас с космическим прошлым".

К такому выводу исследователи пришли, изучив состав метеоритов. Они сохранили следы радиоактивных изотопов, которые распадаются и "работают как часы". По ним можно определить время формирования метеоритов.

В результате ученые подсчитали, что столкновение звезд могло произойти примерно за 100 миллионов лет до образования Земли примерно в 1000 световых годах от газового облака, из которого сформировалась Солнечная система. Для сравнения, диаметр Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет.

"Если бы аналогичное событие произошло сегодня на таком же расстоянии от Солнечной системы, то его излучение могло бы полностью осветить ночное небо", - говорит астрофизик Саболч Марка.

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