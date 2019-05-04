15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Американские статистическое агентство iSeeCars обнародовало рейтинг автомобилей, от которых их американские владельцы не избавлялись как минимум пятнадцати лет. Для этого эксперты проанализировали статистику продаж более 750 000 машин, выпущенных в период с 1981 по 2003 гг. и проданных в период до 2018 года.

Интересно, что в первой тройке моделей, к которым прикипели владельцы, оказались автомобили марки Toyota. При этом десять позиций из топ-15 опять-таки заняли тойотовские модели, а все 15 участников рейтинга были выпущены японскими автомобильными компаниями.

А именно - на первой строчке хит-парада оказался кроссовер Toyota Highlander. Согласно приведенной статистике, 18,5% покупателей этого SUV не желали расставаться с ним в течение 15 лет. "Серебро" рейтинга - у "гибрида" Toyota Prius, который верой и правдой служил 16.2% своих хозяев. "Бронза" - у полноразмерного минивэна Toyota Sienna, третье поколение которого начали продавать в Северной Америке в 2003 г.

Как комментирует генеральный директор iSeeCars Фонг Ли, "модели Toyota, попавшие в первую тройку рейтинга, имеют очень высокие рейтинги надежности, что, вероятно, и поспособствовало тому, что их владельцы приняли решение не менять их на другие машины".

Успех единственной гибридной модели в рейтинге, Toyota Prius, господин Ли объяснил прежде всего желанием владельцев извлечь максимальную выгоду по затратам на топливо. Ведь, как известно, средний расход бензина у гибрида не превышает 5 л/100 км. Авторы исследования также отмечают, что вторая позиция в списке "долгоиграющих" моделей помогает рассеять опасения по поводу ресурса батарейного блока Toyota Prius.

На четвертой и пятой позициях списка закрепились Honda Pilot и Toyota Tundra с результатами в 15% и 14% соответственно.

Далее места в хит-параде распределились следующим образом. Шестое место у полноразмерного внедорожника Toyota Sequoia (13,5%), седьмое - у Toyota Tacoma (13,4%), восьмое - у Honda Odyssey (12,6%), девятое - у Honda CR-V (12,4%). Замыкает десятку лидеров компактный кроссовер Subaru Forester с показателем 12,1%.

Toyota Sienna. Фото: Пресс-служба Toyota.

Что касается успеха минивэнов Toyota Sienna и Honda Odyssey, эксперты объясняют его "семейными ценностями" - такие автомобили приобретаются большими семьями с маленькими детьми, а важными аргументами к покупке являются практичность и доступность. Даже когда дети вырастают, хозяева не избавляются от таких автомобилей ввиду их надежности и практичности.

Замыкающая "пятерка" рейтинга представлена при этом моделями Toyota RAV4 (12.1%), Toyota Camry (11.5%), Acura MDX (11.4%), Toyota 4Runner (11.2%) и Toyota Avalon (10.8%).

Toyota Avalon. Фото: Пресс-служба Toyota.

Попадание в хит-парад единственной премиум-модели (Acura MDX) объясняется ее близким родством с Honda Pilot. В данном случае покупатели голосуют в равной мере как за престиж, так и за надежность.

Комментируя успех седанов Toyota Camry и Toyota Avalon, специалисты iSeeCars отмечают, что японская компания сделала верную ставку на практичные большие седаны (в то время как многие другие производители снижают объемы производства таких моделей).

"Тот факт, что покупатели не желают избавляться от седанов Toyota Camry и Toyota Avalon, свидетельствует о том, что спрос на такие автомобили все еще высок", - подытоживает iSeeCars.