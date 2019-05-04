В субботу футболисты "Ахмата" и "Зенита" сыграют в Грозном в матче 27-го тура чемпионата России.

У команды из Санкт-Петербурга есть шанс досрочно гарантировать себе итоговое первое место в турнирной таблице. Для этого им нужно одержать победу над "Ахматом", кроме того, рассчитывать на то, что московский "Локомотив" проиграет во встрече с "Арсеналом".

Команда из Грозного достойно проявляет себя в чемпионате, в прошлом туре сыграв вничью с "Динамо" и продлив свою серию без поражений до трех матчей. "Зенит", в свою очередь, обыграл "Крылья Советов" 4:2, одержав четвертую победу подряд.

В пользу подопечных Сергея Семака говорит и тот факт, что они не проигрывают "Ахмату" в последних трех матчах - были зафиксированы две победы и ничья.

Главным арбитром встречи в Грозном назначен Алексей Матюнин из Москвы. Онлайн-трансляция матча "Ахмат" - "Зенит" начнется 4 мая в 16:30 по московскому времени.