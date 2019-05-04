AP сообщило об "упущенном шансе" США настроить армию Венесуэлы против Мадуро

После неудачной попытки Вашингтона организовать очередной госпереворот в Венесуэле американские СМИ нашли новый повод для спекуляций. Информагентство AP утверждает, что два года назад США упустили шанс настроить армию против президента Николаса Мадуро.

По версии издания, руководитель президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес в мае 2017 года обращался в администрацию президента США с просьбой оказать содействие в получении визы для лечения трехлетнего сына в клинике Бостона. Однако американские чиновники просьбу не удовлетворили в связи с обострением политической ситуации вокруг Венесуэлы. Якобы по этому поводу были специальные дебаты в Белом доме, информировал бывший сотрудник администрации Дональда Трампа.

Напомним, ставленник США оппозиционер Хуан Гуайдо вновь вывел людей на улицы Каракаса, объявив о "последних днях диктатуры Мадуро". Однако армия, которая остается верной руководству Венесуэлы, подавила мятеж. При этом были арестованы военные, которые согласились сотрудничать с оппозицией.