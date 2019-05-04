Чистая российская нефть почти дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси

4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

По данным ведомства, сейчас идет подготовка к приему этой нефти на самом НПЗ. В российском порту Усть-Луга качественные характеристики нефти придут в норму 7 мая, то есть пока плановый график не изменился, следует из сообщения Минэнерго.

Ранее, 2 мая, очищенная российская нефть прошла белорусскую границу. На очищение потока потребовалось около двух недель с момента, как стало известно о попадании некачественной партии в нефтепровод "Дружба".

"Транснефть" заявила об умышленном загрязнении потока - ведется расследование. "Белнефтехим" полагает, что на полное восстановление работы всех ниток нефтепровода потребуется несколько месяцев.

В связи со случившемся был остановлен экспорт нефти и светлых нефтепродуктов из Беларуси, а также транзит нефти далее на Украину, в Словакию и Польшу. Последней пришлось распечатать резервы. Поступление очищенной нефти на Мозырский НПЗ позволит восстановить загрузку завода и увеличить выпуск топлива, а значит, вскоре и восстановить экспорт, в том числе далее по европейской цепочке.