Глава ПНС Ливии подтвердил визит правительственной делегации в Россию

Руководитель прозападного правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подтвердил планы визита в Россию из Триполи правительственной делегации.

"Делегация, которая посетит Москву, обсудит с коллегами создание подходящего механизма для подписания соглашений", - уточнил деятель ПНС. По его словам, речь идет о налаживании сотрудничества с Россией, которое имеет "большие перспективы".

Саррадж особо отметил, что правительство национального согласия не разрывало отношений с российским руководством. По его словам, последняя встреча на высоком уровне состоялась во время общеарабского саммита в конце марта в Тунисе с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

Глава ПНС утверждает также, что верные ему вооруженные силы смогли вернуть под контроль многие позиции, занятые ранее Ливийской национальной армией.

Напомним, командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". В свою очередь, лояльные правительству вооруженные формирования объявили об ответной операции под кодовым названием "Вулкан гнева".