Иран продолжит мирную ядерную программу вопреки ужесточению санкций США

Исламская Республика не намерена следовать требованиям США сократить свою ядерную программу и продолжит разработки в сфере мирного атома. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Несмотря на санкции США, ядерная промышленность страны движется вперед", - сказал руководитель атомного ведомства ИРИ в эфире иранского ТВ.

По мнению Салехи, озвученные ранее угрозы Вашингтона ввести дополнительные рестрикции в отношении иранской ядерной программы обречены на провал.

"В конечном итоге они ничего не добьются, и вопрос будет разрешен в пользу Ирана", - подчеркнул чиновник.

Накануне госдеп США в рамках политики ужесточения подхода к Ирану выдвинул к стране очередные требования, за невыполнение которых в Вашингтоне пригрозили ввести новые санкции. В частности, американцы намерены применить ограничительные меры в случае расширения АЭС в Бушере и вывоза обогащенного урана из Исламской Республики в обмен на урановую руду.

Кроме того, США потребовали от Ирана отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония, а также отчитаться перед МАГАТЭ о "прошлой военной атомной деятельности". При этом Вашингтон предоставил 90-дневные исключения из санкций для иранских атомных объектов в Араке, Фордо и российско-иранского проекта АЭС "Бушер".