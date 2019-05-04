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04.05.2019 13:45
Рубрика: Власть

Косачев: Испытания оружия Пхеньяном - сигнал недвусмысленный

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Сообщения СМИ о новых испытаниях оружия КНДР пока довольно противоречивы: так, южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сначала заявило о запуске Пхеньяном "ракет" малой дальности, а после уже уточнило информацию, назвав их "снарядами".

Так или иначе, любые испытания в данной ситуации имеют скорее политический, чем военно-технический аспект.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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В частности, данные пуски были проведены непосредственно в преддверии готовящегося визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею на следующей неделе. Сигнал вполне недвусмысленный: Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то еще, и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдет.

Хотелось бы, однако, увидеть и "пряник" от северокорейской стороны, в виде готовности к переговорам и мирным предложениям.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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