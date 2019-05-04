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04.05.2019 08:00
Рубрика: В мире

Манифестанты отпразднуют "желтую весну" в парижском аэропорту

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

После довольно бурного Первомая в Париже, когда "желтые жилеты" устроили совместную манифестацию, к которой также примкнули несколько сотен ультралевых экстремистов из "черного блока", нынешняя, 25-я по счету, протестная суббота, как здесь полагают, должна пройти куда спокойнее.

Фото: AP Photo/Christophe Ena Фото: AP Photo/Christophe Ena
Фото: AP Photo/Christophe Ena

Хотя как знать. Некая группа активистов движения накануне разместила в социальных сетях призыв с многозначительным кличем: "Акт 25-й. Мятеж в Париже".

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Интерес к этой инициативе проявили к вечеру пятницы 1100 человек. Правда, стоит заметить, что подобных воинственных призывов и раньше было много в Сети. Так на минувший праздник труда в городе на Сене "желтые жилеты" намеревались устроить настоящий "апокалипсис".

Да, было жарко, стычки с полицией возникали то тут, то там, над Монпарнасским и соседними  бульварами на востоке Парижа стояли клубы слезоточивого газа, а задержанных было свыше трехсот. Однако все это не шло в никакое сравнение с беспорядками 1 декабря прошлого года и 16 марта этого, когда  были разгромлены Елисейские поля и прилегающие к ним кварталы.

Судя по всему, главным событием на этот раз станет массовая поездка "жилетов" в парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль. Посещение центральных воздушных ворот Парижа заинтересовало свыше полутора тысяч человек. Цель этой акции - отпраздновать там "желтую весну", а заодно потребовать от властей отказаться от планов приватизации аэропорта,  о чем не так давно объявило французское правительство.

"Жилеты" в принципе против какой-либо приватизации госсобственности. Помимо этого они требуют национализировать сеть скоростных автотрасс, которая в свое время была передана в частные руки.

Фото: Александр Шалгин/Ассоциация "Российское историческое общество"
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Еще одна манифестация в виде шествия запланирована в Париже на вторую половину дня. Ее участники, призвавшие принять в ней участие столичных  врачей и медсестер, совершат марш по тем городским районам, где располагаются крупнейшие госпитальные центры столицы. Таким образом они хотят привлечь внимание к проблемам медицинского персонала (заработная плата, условия труда и т.д.).

В провинции "желтые жилеты" намереваются в эту субботу вернуться к истокам своего движения, когда они повсюду занимали перекрестки с круговым движением, тем самым блокируя подъезды к промышленным зонам и торговым центрам. Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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