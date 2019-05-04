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04.05.2019 21:36
Рубрика: Спорт

Месси не приедет: С кем "Зенит" точно не сыграет в группе Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Питерский "Зенит" досрочно стал лучшей командой российской Премьер-лиги. "Сине-бело-голубые" не только завоевали титул, но и пробились в Лигу чемпионов, в которой они не участвовали с сезона 2015/16.

При жеребьевке группового этапа главного еврокубка, который пройдет 29 августа в Монако, "Зенит" окажется в первой корзине. Компанию ему составят победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

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Таким образом, как минимум на групповой стадии Лиги чемпионов питерцы точно не встретятся с такими командами как "Барселона" с Лионелем Месси, "Ювентус" с Криштиану Роналду, а также с "Пари Сен-Жермен", за который выступают Неймар и Килиан Мбаппе.

Помимо "Зенита", напрямую в Лигу чемпионов попадет клуб, занявший вторую строчку в Премьер-лиге. Ее сейчас занимает московский "Локомотив". Ну а третья команда по итогам российского сезона начнет выступление в главном еврокубке с предпоследнего квалификационного раунда. Сейчас эту позицию удерживает "Краснодар".

В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы
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