"Зенит" досрочно оформил чемпионство

Питерский "Зенит" впервые с 2015 года стал чемпионом России. "Сине-бело-голубые" выиграли "золото" за три тура до конца сезона.
Вырвав сегодня днем ничью в матче с "Ахматом" (1:1), команде Сергея Семака для досрочного оформления чемпионства оставалось надеяться на осечку "Локомотива". И питерцы ее дождались: москвичи проиграли в гостях "Арсеналу" (0:2).
Уступив в Туле, "Локомотив" отстал от "Зенита" на девять очков. Даже в случае равенства очков по итогам сезона за счет личных встреч впереди будет клуб с берегов Невы. В матче первого круга питерцы победили "железнодорожников" 5:3, а в московской встрече команды разошлись миром - 1:1.
Добавим, что впервые с 2015 года чемпионом России стал клуб, базирующийся не в столице. С момента предыдущего триумфа "Зенита" титул доставался ЦСКА, "Спартаку" и "Локомотиву".
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