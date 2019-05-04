МИД РФ призвал к обузданию уличной стихии в Венесуэле

Москва настаивает на необходимости обуздать уличную стихию в Венесуэле, которую раздувает оппозиция. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, Россия рассчитывает на урегулирование обстановки путем инклюзивного диалога. При этом правительство президента Николаса Мадуро готово к диалогу, однако оппозиция на контакт не идет. Российская сторона остается надежным политическим союзником Каракаса.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве 5 мая переговоры с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. В ходе консультаций основное внимание будет уделяться обсуждению ситуации в Венесуэле и поиску путей выхода из кризиса.