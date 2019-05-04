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04.05.2019 13:50
Рубрика: В мире

Лавров проведет 5 мая встречу с главой МИД Венесуэлы

Текст: Александр Саможнев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве 5 мая переговоры с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, сообщили в МИД РФ.

"В воскресенье в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: REUTERS
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Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков информировал, что в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии главной темой станет ситуация в Венесуэле. Проведение консультаций на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая согласовано.

В Рованиеми (Финляндия) 6 и 7 мая состоится 11-ая министерская встреча Арктического совета с участием руководителей внешнеполитических ведомств всех стран-членов организации. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говорится на сайте МИД РФ.

В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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