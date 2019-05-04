Названо первое правило защиты от заболеваний сердца и рака

В рамках конгресса Европейского общества кардиологов (ESC) EuroHeartCare-2019 ученые заявили о высоком риске гипертонии у пассивных курильщиков.

Новое масштабное исследование, в котором оценивалась связь между пассивным курением и артериальной гипертензией, охватило более 130 тысяч человек, средний возраст которых - 35 лет.

- Чтобы защититься от гипертонии, необходимо полностью избегать пассивного курения, а не просто уменьшить его воздействие, - отметил автор исследования профессор Бенг Джин Ким из Университета Сунгкьюнкван (Сеул).

Он пояснил, что пассивное курение дома или на работе связано с повышением риска гипертонии на 13%. Проживание с курильщиком в одной квартире в течение 20 лет повышает риск заболевания на 15%. Как раз чаще всего (почти в 28% случаев) люди страдают от гипертонии, испытывая воздействие дыма дома и на работе.

Между тем, специалисты из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих людей. Причем среди основных причин онкологии у ведущих здоровый образ жизни людей являются именно пассивное курение.