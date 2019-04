Названы причины рака легких у тех, кто никогда не курил

Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих людей. Материал об этом опубликован в Journal of the Royal Society of Medicine.

Как пояснили ученые, проблема в том, что рак легких долгие годы считался заболеванием, связанным именно с курением.

- Большинство некурящих людей не верят в то, что подвергаются риску, поэтому часто слишком поздно обращаются к врачу и в итоге значительно уменьшают свои шансы на получение эффективного лечения, - отметил клинический директор Центра онкологических исследований Университетского колледжа Лондона профессор Мик Пик.

Основными причинами онкологии у ведущих здоровый образ жизни людей являются пассивное курение, загрязнение окружающей среды и воздействие канцерогенных веществ на производстве, пояснили специалисты.

- Примерно шесть тысяч человек, которые никогда не курили, ежегодно умирают от рака легких в Великобритании, - пояснил директор Public Health England профессор Пол Косфорд.

К слову, смертность от этого вида онкологии среди некурящих людей превышает показатели смертности по раку яичников, лейкозу, лимфоме.

Кстати

Ранее исследователи из Бостонского университета рассказали, что до развития рака легких ткани дыхательных путей претерпевают множество изменений.

Ученым удалось зафиксировать этот процесс, что в перспективе может помочь предотвратить появление заболевания до того, как в организме начнется какая-либо предраковая активность.