На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы. Как передает ТАСС, в тренировке задействованы 35 парадных расчетов, 13 тысяч военнослужащих и более 130 самоходных машин и бронетехники.

Ночная тренировка проходит под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Впервые в параде примут участие подразделение военнослужащих женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. Жукова, парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета и батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Кикотя.

Среди новинок парада - новейший автомат АК-12. Оружие будет в руках десантников и мотострелков. Откроют парад кабриолеты Aurus. В них будут передвигаться по Красной площади министр Сергей Шойгу и командующий парадом, главком сухопутных войск, генерал армии Олег Салюков.