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04.05.2019 23:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы. Как передает ТАСС, в тренировке задействованы 35 парадных расчетов, 13 тысяч военнослужащих и более 130 самоходных машин и бронетехники.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Ночная тренировка проходит под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Впервые в параде примут участие подразделение военнослужащих женщин Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. Жукова, парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета и батальон Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Кикотя.

Среди новинок парада - новейший автомат АК-12. Оружие будет в руках десантников и мотострелков. Откроют парад кабриолеты Aurus. В них будут передвигаться по Красной площади министр Сергей Шойгу и командующий парадом, главком сухопутных войск, генерал армии Олег Салюков.

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