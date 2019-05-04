В Башкирии основателя LinguaLeo арестовали по обвинению в убийстве

Дюртюлинский районный суд арестовал 34-летнего разработчика приложения для изучения языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.

Эту информацию подтвердили в управлении СК по Башкирии.

Напомним, мужчину обвиняют в убийстве своей сестры. По версии следствия, 2 мая обвиняемый, находясь у себя дома в Дюртюлях, поссорился с сестрой и нанес ей несколько ножевых ранений.

Тело погибшей нашла мать, которая сообщила о случившемся в полицию. Айнур Абдулнасыров сразу сознался в преступлении.