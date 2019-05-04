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04.05.2019 11:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Анна Семенович рассказала о съемках в новых "Гардемаринах"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму начались съемки четвертого сезона легендарного сериала "Гардемарины". О съемочном процессе рассказала актриса Анна Семенович.

- Вчера был мой первый съемочный день в легендарном фильме "Гардемарины", - написала актриса в Instagram. - Я очень волновалась, спала перед съемками всего несколько часов (мне нужно было в 6 утра быть на гриме), но когда увидела свои шикарные костюмы, декорации, своих партнеров по фильму, я успокоилась и с огромным удовольствием работала весь день в кадре!

Фото: iStock
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По словам Семенович, режиссер фильма Светлана Дружинина буквально заряжает энтузиазмом и энергией всю съемочную группу. Съемки начались на вдохновляющем эмоциональном подъеме.

- Любимые мои, желайте нам удачи, скоро вас ждет еще один красивый, красочный и захватывающий фильм, мы уж постараемся, - пообещала Семенович.

Подробности нового сезона сериала в прошлом году на фестивале "Солнечный остров" в Евпатории раскрыла сама Дружинина. В основе сюжета фильма - знаменитое Кинбурнское сражение 1787 года, когда русские войска под командованием Суворова разбили турецкий десант. К слову, одним из требований режиссера к актерам было умение нырять. В фильме обещают обилие подводных съемок. Съемки пройдут в Херсонесе, Севастополе, Воронцовском дворце Алупки. А главными героями должны стать дети гардемаринов.

Алеша Корсак - Дмитрий Харатьян также играет в фильме. Роль Софьи отведена Ольге Машной, Екатерину Великую на экране воплотит Кристина Орбакайте. Воскресшим де Брельи будет Михаил Боярский. Также в фильме снимаются Анна Семенович и Дима Билан.

Дмитрий Харатьян рассказал, что идея четвертого сезона "Гардемаринов" была задумана еще в 1991 году и не имеет никакой привязки к событиям Крымской весны 2014 года. Однако 28 лет назад фильм не смогли снять из-за недостатка финансирования.

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Какое счастье играть в одной картине с легендами нашего кинематографа! А главное поработать с потрясающей @sdruzhinina_official ❤️ Я очень благодарна Судьбе, за такой шанс и возможность реализовывать свои мечты.Смотрите фотки со съёмок и попробуйте угадать кто на них мой муж, а кто любовник 😉😂👉Ваши варианты 👇 @makeevan @pankratovcherny_official @nester_dr #сьемки #анясеменович #гардемарины4 #гардемаринывперед #позитивщики❤️❤️❤️

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