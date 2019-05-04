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04.05.2019 21:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Гостями крымскотатарского праздника Хыдырлез стали 55 тысяч человек - представители разных национальностей и вероисповеданий. Хыдырлез, который на полуострове традиционно отмечают в мае, символизирует удачное окончание весенних полевых работ, наступление лета и надежду на хороший урожай.

Участники праздника, приехавшие в Бахчисарайский район со всего полуострова, представили блюда национальной кухни, продемонстрировали традиции и обряды, показали костюмы и танцы, а ремесленники - свои работы. Каждый желающий мог ознакомиться с творениями гончаров, кузнецов, вышивальщиц и художников. Также праздник украсили зрелищные поединки национальной борьбы куреш.

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Уже по традиции каждый год организаторы удивляют гостей каким-то необычным национальным блюдом или артибутом. В этом году повышенный интерес вызвала огромная турка для варки кофе - джезва высотой 2,2 метра и емкостью 800 литров, изготовленная симферопольскими мастерами. Ее сделали из оцинкованной стали с бронзовым напылением. Правда, гигантская турка осталась лишь украшением праздника, а кофе по-восточному для гостей варили в традиционной посуде.

- То что изюминкой крымскотатарского национального праздника стала самая большая в мире крымскотатарская турка - не случайно, - считает глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров. - Ведь турка традиционно есть в каждой крымскотатарской семье. И когда приходит гость в дом к крымским татарам, то в первую очередь ему предлагают за столом кофе.

Как отметил посетивший праздник глава Крыма Сергей Аксенов, "в большой крымской семье народов Хыдырлез уже стал доброй традицией и важной основой для укрепления мира и согласия, добрососедства и взаимопомощи".

- Это праздник настоящей искренней радости для взрослых и детей, - считает депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек. - Это символ того, что крымчане мирно живут на полуострове и пьют кофе из одной турки. Хыдырлез - это праздник гастрономии и народной музыки. В этот день солнце бережет наши лица и светит мягко, ласково, природа нам тоже делает подарок.

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