На Кубани завели дело на участника ДТП с пятью погибшими

На Кубани следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району возбуждено уголовное дело в отношении участника ДТП, в результате которого погибло пять человек. Статья "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" предполагает наказание на срок до семи лет.

Как ранее уже писала "РГ", страшное ДТП случилось в Краснодарском крае на трассе Белореченск - Нижневеденеевский. Здесь лоб в лоб столкнулись два Hyundai, машины вынесло за пределы дороги, где они загорелись.

Как сообщили в ГИБДД РФ, в аварии погибли пять человек, еще двое пострадали. Согласно предварительным данным, 60-летний водитель одной из машин совершал обгон, но, видимо, не рассчитал расстояние и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем.

Жертвами ДТП стали водитель Hyundai Verna и три его пассажира, а также пассажир Hyundai Accent, водитель которой попал в больницу. Также госпитализирован пассажир второй пострадавшей иномарки.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, предполагаемым виновником аварии является 60-летний водитель сидевший за рулем Hyundai Accent. Он госпитализирован с различными травмами. Отмечается, что водитель Hyundai Accent совершал обгон в запрещенном месте.