В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

"Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда", - говорится на официальной странице проекта standup_russia в Instagram.

Денис Маловичко участвовал в телепроектах ТНТ "Сomedy Баттл" и "Не спать" в составе дуэта "Зашибитлз".

Предполагается, что оба комика ехали на концерт, который должен был состояться с их участием в Краснодаре. В машине, на которой они ехали, также находились другие люди - их попутчики по сервису BlaBlaCar. Об этом сообщили источники в оперативных службах региона. Всего в этой страшной аварии погибло пять человек, еще двое других пострадавших госпитализированы.

Как ранее уже писала "РГ", на трассе лоб в лоб столкнулись два Hyundai, машины вынесло за пределы дороги, где они загорелись.

Согласно предварительным данным ГИБДД РФ по Краснодарскому краю, 60-летний водитель Hyundai Accent совершал обгон, но, видимо, не рассчитал расстояние и столкнулся с другим автомобилем - Hyundai Verna - ехавшем во встречном направлении. В нем как раз и ехали комики Денис Маловичко и Елена Зуева.

Выживший в аварии водитель Hyundai Accent сейчас госпитализирован. Против него следственными органами возбуждено уголовное дело.