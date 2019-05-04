Гол Фернандо принес "Спартаку" победу над "Уралом"

Встречи в Екатеринбурге всегда складывались непросто для спартаковцев. Достаточно вспомнить два предыдущих выезда столичной команды в этот город, завершившиеся поражениями с одинаковым счетом (0:1).

Казалось, ничего хорошего "красно-белым" не сулил и нынешний визит. Но гости провели неплохой матч. Особенно в ситуации, когда у команды столько травмированных и дисквалифицированных. Да и обстановка вокруг клуба продолжает оставаться накаленной.

Да, в конце первого тайма "Урал" был близок к голу. Будь чуть точнее Павел Погребняк или Отман Эль-Кабир, хозяева ушли бы на перерыв, ведя в счете. Но москвичи выстояли. А во второй половине еще чуть добавили и в итоге добились нужного результата. На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал.

Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу. Как минимум на сутки "красно-белые" приблизились к тройке. Отставание от ЦСКА составляет четыре очка, "Краснодара" - шесть. Завтра армейцы примут "Динамо", а краснодарцы отправятся в гости к "Ростову".