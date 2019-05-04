В 27-м туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" встретится в гостях с екатеринбургским "Уралом".

Уральцы в последнее время стали для "красно-белых" неудобным соперником. Шутка ли, в четырех предыдущих матчах "Урал" выиграл трижды и однажды сыграл вничью. Именно подопечные Дмитрия Парфенова выбили команду Олега Кононова из текущего розыгрыша Кубка России. Который, напомним, спартаковцы хотели выиграть.

В чемпионате у москвичей тоже были грандиозные планы. Но сейчас клуб идет на пятом месте и рискует потерять возможность участия в еврокубках в следующем сезоне. Поэтому сегодня "красно-белым" самое время прервать еще одну серию. Два матча подряд спартаковцы не могут победить. А на выезде в последний раз выигрывали шесть туров назад, еще в марте.

Но сделать это будет сложно, поскольку ко всем прочим проблемам Кононова и "Спартака" добавляется кадровый вопрос. С "Уралом" на поле выйдут Луис Адриану, Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Самуэль Жиго и Илья Кутепов. У уральцев потери скромнее - травмирован Стефан Страндберг и дисквалифицирован Сергей Брызгалов. Кстати, бывший спартаковец.

Встреча начнется на "Екатеринбург Арене" в 14:00 по московскому времени. Команды выведет на поле арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников. Не пропустите нашу онлайн-трансляцию.