Руководителей науки будут готовить в Центрах компетенций

Глава Минобрнауки Михаил Котюков неоднократно подчеркивал: одна из главных проблем в реализации национального проекта "Наука" - это кадры. Поэтому в нацпроекте предусмотрено создание Центров развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий.

Цель - обучить молодых российских исследователей самым передовым методам научно-исследовательской и инновационной деятельности, навыкам подготовки заявок и отчетности в соответствии с требованиями российских научных и инновационных фондов.

В этих центрах молодые ученые освоят принципы эффективной организации научных исследований и формирования научных коллективов, правила подготовки статей для ведущих российских и зарубежных научных журналов, механизмы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, взаимодействия с компаниями высокотехнологичного сектора экономики, способы трансфера технологий.

К преподаванию планируется привлекать ведущих ученых и преподавателей научно-образовательных центров мирового уровня, российских и зарубежных экспертов в сфере исследований и разработок, специалистов госкорпораций, высокотехнологичных компаний. К 2024 году обучение пройдут не менее 4000 человек, которые смогут участвовать в реализации национального проекта "Наука".